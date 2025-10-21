Практика судов
Неизвестный объект из неба разбил лобовое стекло самолета в США на высоте 11 тысяч метров, – фото

10:17, 21 октября 2025
В США самолет United Airlines совершил экстренную посадку после столкновения с неизвестным объектом на высоте 11 тысяч метров.
Неизвестный объект из неба разбил лобовое стекло самолета в США на высоте 11 тысяч метров, – фото
Рейс United Airlines 1093 из Денвера в Лос-Анджелес был вынужден приземлиться в Солт-Лейк-Сити после того, как во время полета на высоте 36 000 футов (более 11 тысяч метров) в кабину пилотов попал неизвестный объект. В результате столкновения пострадал один из пилотов, сообщает FOX 11.

Инцидент произошел недалеко от города Моаб, штат Юта. Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 134 пассажира и шесть членов экипажа, получил повреждения — на лобовом стекле появилась трещина, а пилот получил царапины и ушибы.

Пассажирка Хезер Рэмси рассказала, что экипаж сначала приостановил обслуживание, а затем пилот объявил о столкновении.

«Я просто смотрела в окно и думала: “Мы можем упасть в любую минуту”. Напряжение ощущалось по всему салону», — вспоминает она.

После удара самолет снизился на 10 000 футов и благополучно приземлился в аэропорту Солт-Лейк-Сити. Пассажиров пересадили на другой борт, который прибыл в Лос-Анджелес с шестичасовой задержкой.

Несмотря на травмы, пилот сумел успешно посадить самолет.

Фотографии с места происшествия, разошедшиеся по соцсетям, показывают трещину на стекле и осколки в кабине, а также травмированную руку пилота. В United Airlines заявили, что лобовые стекла самолетов имеют несколько слоев и способны безопасно функционировать даже при повреждении одного из них.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование инцидента. Лобовое стекло отправлено в лабораторию для анализа. Эксперты рассматривают различные версии — от столкновения с фрагментами космического мусора до возможного дрона.

«На такой высоте птицы не летают, поэтому это выглядит странно», — отметила пассажирка.

По статистике, вероятность столкновения самолета с космическим мусором составляет менее 1 на триллион, но расследование NTSB продолжается.

