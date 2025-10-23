НБУ и МОН обновили Стратегию финансовой грамотности до 2030 года

В Украине обновили стратегию из-за сокращения донорского финансирования.

Государственные учреждения, привлеченные к реализации Национальной стратегии развития финансовой грамотности до 2030 года, одобрили изменения в дорожной карте ее внедрения. К обновлению документа присоединились Национальный банк Украины, Министерство образования и науки Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, Министерство цифровой трансформации Украины и Государственное учреждение «Офис по развитию предпринимательства и экспорта».

Какие изменения произошли

В Минобразования отмечают, что основные изменения касаются пересмотра сроков выполнения около трети мероприятий, актуализации объема работ и списка ответственных учреждений. Пересмотр сроков обусловлен нехваткой ресурсов по итогам первого года реализации Стратегии из-за сокращения финансирования образовательных инициатив. Это связано с изменением приоритетов доноров и перенаправлением средств на более важные направления, в частности на усиление обороноспособности страны.

По итогам 2024 года, первого года практической реализации Стратегии, расширен круг задач для ряда мероприятий. Это позволит создавать эффективно таргетированные образовательные продукты и расширить охват программами финансовой грамотности, в частности среди предпринимателей.

Наибольшие изменения внесены в мероприятия стратегической цели №1 «Качественное базовое финансовое образование», которая имеет наивысший приоритет и содержит наибольшее количество задач. В частности, добавлены два новых мероприятия: организация национального отбора European Money Quiz (европейского соревнования по финансовой грамотности для детей 13–15 лет) и конкурс бизнес-идей среди учеников 9 классов по курсу «Предпринимательство и финансовая грамотность».

