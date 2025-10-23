НБУ та МОН оновили Стратегію фінансової грамотності до 2030 року

В Україні оновили стратегію через скорочення донорського фінансування.

Державні інституції, залучені до реалізації Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року, схвалили зміни до дорожньої карти її впровадження. До оновлення документа долучилися Національний банк України, Міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України та Державна установа «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».

Які зміни відбулися

В Міносвіти зазначають, що основні зміни стосуються перегляду строків виконання близько третини заходів, актуалізації обсягу робіт і списку відповідальних установ. Перегляд строків зумовлений нестачею ресурсів за підсумками першого року реалізації Стратегії через скорочення фінансування освітніх ініціатив. Це пов’язано зі зміною пріоритетів донорів і переспрямуванням коштів на важливіші напрями, зокрема на посилення обороноздатності країни.

За підсумками 2024 року, першого року практичного впровадження Стратегії, розширено коло завдань для низки заходів. Це дозволить створювати ефективно таргетовані освітні продукти та розширити охоплення програмами фінансової грамотності, зокрема серед підприємців.

Найбільше змін внесено до заходів стратегічної цілі №1 «Якісна базова фінансова освіта», яка має найвищий пріоритет і містить найбільшу кількість завдань. Зокрема, додано два нові заходи: організація національного відбору European Money Quiz (європейського змагання з фінансової грамотності для дітей 13–15 років) і конкурс бізнес-ідей серед учнів 9 класів за курсом «Підприємництво і фінансова грамотність».

