Чернигов без света и воды — критическая инфраструктура переведена на генераторы, работают «Пункты несокрушимости», фото

Обесточены Чернигов и несколько районов области, спасатели обеспечивают работу «Пунктов несокрушимости» для местных жителей.

Россияне снова атаковали Черниговщину — обесточены Чернигов и несколько районов области. В в городе также полностью отсутствует водоснабжение. Об этом сообщает ГСЧС региона.

Так, накануне вечером российские войска нанесли очередной удар по объектам критической инфраструктуры области.

В результате атаки без электроснабжения остались город Чернигов, Черниговский район (кроме Козелецкой громады), а также Корюковский и Новгород-Северский районы.

Объекты критической инфраструктуры в настоящее время работают от генераторов.

На территории области развернуто 40 «Пунктов несокрушимости», в том числе 11 в самом Чернигове. В этих пунктах местные жители могут подзарядить телефоны, получить горячие напитки, доступ к информации и психологическую поддержку.

ГСЧС опубликовала фото, на которых видно работу спасателей и развернутые «Пункты несокрушимости», куда приходят местные жители.

