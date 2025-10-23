Трамп еще больше разочаровался в России – США готовят новые санкции после переговоров Рубио с Лавровым

Президент США отменил встречу с Путиным и анонсировал новые санкции против Москвы.

Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп еще больше разочаровался в России после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Axios.

Один из американских чиновников сообщил изданию, что этот разговор не принес никаких результатов.

Она позволила понять, что РФ не готова к заключению соглашения о прекращении войны, поэтому смысла проводить встречу между Трампом и Путиным нет.

«Этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России», – отметил американский чиновник.

Axios напомнило, что антироссийские санкции США, введенные 22 октября, стали первыми с момента вступления Трампа в должность президента.

Президент США долгое время заявлял, что введение санкций против страны-агрессора подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Изменение его решения свидетельствует о том, что такой подход он считает неудачным.

«Новые санкции были введены на следующий день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа российским президентом», – подчеркнуло издание.

