Трамп ще більше розчарувався в Росії – США готують нові санкції після перемовин Рубіо з Лавровим

Президент США скасував зустріч із Путіним і анонсував нові санкції проти Москви.

Президент США Дональд Трамп ще більше розчарувався в Росії після телефонної розмови держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Про це повідомляє Axios.

Один з американських чиновників повідомив виданню, що ця розмова не принесла жодних результатів.

Вона дозволила зрозуміти, що РФ не готова до укладення угоди про припинення війни, тому сенсу проводити зустріч між Трампом і Путіним немає.

«Цей висновок підготував ґрунт для рішення Трампа про введення нових санкцій проти Росії», – зазначив американський чиновник.

Axios нагадало, що антиросійські санкції США, введені 22 жовтня, стали першими з моменту вступу Трампа на посаду президента.

Президент США тривалий час заявляв, що введення санкцій проти країни-агресорки підірве його дипломатичні зусилля з припинення війни. Зміна його рішення свідчить про те, що такий підхід він вважає невдалим.

«Нові санкції були введені на наступний день після того, як Трамп скасував плани зустрічі з Путіним. Це свідчить про величезне розчарування Трампа російським президентом», – наголосило видання.

