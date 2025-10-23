НБУ вп’яте залишив облікову ставку без змін – 15,5% річних

Андрій Пишний: НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5% для стабільності гривні.

НБУ вирішив залишити облікову ставку на рівні 15,5% річних з 24 жовтня 2025 року, зберігши її без змін із березня. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися», – зазначив Пишний.

За його словами, для забезпечення привабливості гривневих активів, стабільності валютного ринку та продовження зниження інфляції до цільового рівня 5% НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови.

«Ураховуючи посилення проінфляційних ризиків, збереження облікової ставки на незмінному рівні за поточних умов є доцільним. Це дасть змогу підтримати попит на гривневі інструменти для заощаджень, зберегти контрольованість інфляційних очікувань та стійкість валютного ринку, що важливо для досягнення цінової стабільності» – повідомили в НБУ у пресрелізі на офіційному сайті.

Регулятор підкреслив, що хоча інфляція знижується, фундаментальний ціновий тиск залишається стійким, а інфляційні очікування не демонструють сталого покращення. НБУ покращив прогноз інфляції на 2025 рік із 9,7% до 9,2%, але залишив прогноз на 2026 рік на рівні 6,6%.

Згідно з базовим сценарієм жовтневого макропрогнозу НБУ, зниження облікової ставки розпочнеться в І кварталі 2026 року. «У разі реалізації та/або посилення ризиків для цінової динаміки, зокрема суттєвішого фундаментального інфляційного тиску, НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки. Натомість послаблення проінфляційних ризиків стане сигналом для переходу до циклу пом’якшення процентної політики», – зазначається в релізі.

