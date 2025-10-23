НБУ в пятый раз оставил учетную ставку без изменений – 15,5% годовых

Андрей Пышный: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% для стабильности гривны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 15,5% годовых с 24 октября 2025 года, сохранив ее без изменений с марта. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«Несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились», – отметил Пишный.

По его словам, для обеспечения привлекательности гривневых активов, стабильности валютного рынка и продолжения снижения инфляции до целевого уровня 5% НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия.

«Учитывая усиление проинфляционных рисков, сохранение учетной ставки на неизменном уровне в текущих условиях является целесообразным. Это позволит поддержать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и устойчивость валютного рынка, что важно для достижения ценовой стабильности», – сообщили в НБУ в пресс-релизе на официальном сайте.

Регулятор подчеркнул, что хотя инфляция снижается, фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а инфляционные ожидания не демонстрируют устойчивого улучшения. НБУ улучшил прогноз инфляции на 2025 год с 9,7% до 9,2%, но оставил прогноз на 2026 год на уровне 6,6%.

Согласно базовому сценарию октябрьского макропрогноза НБУ, снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года. «В случае реализации и/или усиления рисков для ценовой динамики, в частности более существенного фундаментального инфляционного давления, НБУ будет готов отложить снижение учетной ставки. Вместо этого ослабление проинфляционных рисков станет сигналом для перехода к циклу смягчения процентной политики», — отмечается в релизе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.