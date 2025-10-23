Практика судов
  1. В Украине

НБУ в пятый раз оставил учетную ставку без изменений – 15,5% годовых

15:58, 23 октября 2025
Андрей Пышный: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5% для стабильности гривны.
НБУ в пятый раз оставил учетную ставку без изменений – 15,5% годовых
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 15,5% годовых с 24 октября 2025 года, сохранив ее без изменений с марта. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«Несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились», – отметил Пишный.

По его словам, для обеспечения привлекательности гривневых активов, стабильности валютного рынка и продолжения снижения инфляции до целевого уровня 5% НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия.

«Учитывая усиление проинфляционных рисков, сохранение учетной ставки на неизменном уровне в текущих условиях является целесообразным. Это позволит поддержать спрос на гривневые инструменты для сбережений, сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и устойчивость валютного рынка, что важно для достижения ценовой стабильности», – сообщили в НБУ в пресс-релизе на официальном сайте.

Регулятор подчеркнул, что хотя инфляция снижается, фундаментальное ценовое давление остается устойчивым, а инфляционные ожидания не демонстрируют устойчивого улучшения. НБУ улучшил прогноз инфляции на 2025 год с 9,7% до 9,2%, но оставил прогноз на 2026 год на уровне 6,6%.

Согласно базовому сценарию октябрьского макропрогноза НБУ, снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года. «В случае реализации и/или усиления рисков для ценовой динамики, в частности более существенного фундаментального инфляционного давления, НБУ будет готов отложить снижение учетной ставки. Вместо этого ослабление проинфляционных рисков станет сигналом для перехода к циклу смягчения процентной политики», — отмечается в релизе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Денис Маслов объяснил суть учтенного предложения Галины Третьяковой к бюджету-2026 относительно спецпенсий судей: речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия

Изменения не касаются условий выхода судьи в отставку – речь идет о возрасте, с которого может быть назначена пенсия, пояснил Денис Маслов.

Свидетелю по делу детектива НАБУ Магамедрасулова готовят подозрение за ложные показания в суде

Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в производстве против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний в суде — источники.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду