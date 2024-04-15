У Литві створили місто для птахів, гроші з якого підуть на закупівлю дронів для України

У Литві на аукціоні продадуть майже 1000 шпаківень на підтримку України.

Джерело фото: lrt

Акція «Птахи свободи» у Пакруойській садибі, де створено місто для птахів із майже 1000 шпаківень, вирушила на аукціон з продажу шпаківень, а зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для України. В рамках цієї ініціативи відомі особистості з Литви, Латвії, та України, художники, школярі та представники різних організацій приєдналися до розписування шпаківень. Про це повідомляє LRT.

Головна мета акції - допомогти птахам під час міграції та забезпечити українців дронами для захисту їхніх будинків від окупантів.

«Садиба розташована прямо на шляху міграції птахів, над нами щороку пролітають тисячі шпаків, гусей, качок та інших птахів. Спостерігаючи за ними, виникла ідея: допомогти птахам під час міграції, а українцям, які виборюють свою свободу — захистити свої будинки від окупантів», - пояснили представники садиби.

Шпаківні можна придбати через інтернет або безпосередньо в садибі, а також підтримати ініціативу можна, зателефонувавши на короткий номер 1409 (пожертвування 5 євро).

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