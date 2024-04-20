Президент Аргентины Хавьер Милей подал заявку на получение статуса глобального партнера НАТО

Официальное партнерство страны с НАТО требует консенсуса всех 32 членов Альянса.

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Правительство Аргентины подало заявку на то, чтобы страна стала «глобальным партнером» Североатлантического Альянса (НАТО). Об этом сообщает «Express.co.uk».

«Я встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоане. Я передал ему письмо о намерениях, которое содержит просьбу Аргентины стать глобальным партнером этой организации», - написал министр обороны Луис Альфонсо Петри по результатам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В свою очередь заместитель генсека НАТО отметил, что Аргентина играет важную роль в Латинской Америке.

«Я приветствую ее просьбу изучить возможность стать партнером НАТО. НАТО сотрудничает с рядом стран мира, чтобы содействовать миру и стабильности. Более тесное политическое и практическое сотрудничество может принести пользу нам обоим», - отметил Джоане.

Официальное партнерство страны с НАТО требует консенсуса всех 32 членов Альянса. В настоящее время единственным американским партнером оборонного военного альянса является Колумбия.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей поддержал Украину, передав Вооруженным силам страны два военных вертолета.

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