Президент Аргентини Хав'єр Мілей подав заявку на здобуття статусу глобального партнера НАТО

Офіційне партнерство країни з НАТО потребує консенсусу всіх 32 членів Альянсу.

Джерело фото: Getty

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Уряд Аргентини подав заявку на те, щоб країна стала «глобальним партнером» Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це повідомляє «Express.co.uk».

«Я зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане. Я передав йому лист про наміри, який містить прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації», - написав міністр оборони Луїс Альфонсо Петрі за результатами зустрічі, що відбулась у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Своєю чергою заступник генсека НАТО зауважив, що Аргентина відіграє важливу роль у Латинській Америці.

«Я вітаю її прохання вивчити можливість стати партнером НАТО. НАТО співпрацює з низкою країн світу, щоб сприяти миру та стабільності. Тісніша політична та практична співпраця може принести користь нам обом», - зазначив Джоане.

Офіційне партнерство країни з НАТО потребує консенсусу всіх 32 членів Альянсу. Наразі єдиним південноамериканським партнером оборонного військового альянсу є Колумбія.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав Україну, передавши Збройним силам країни два військові вертольоти.

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