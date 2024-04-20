Практика судів
  1. У світі

Президент Аргентини Хав'єр Мілей подав заявку на здобуття статусу глобального партнера НАТО

11:12, 20 квітня 2024
Офіційне партнерство країни з НАТО потребує консенсусу всіх 32 членів Альянсу.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей подав заявку на здобуття статусу глобального партнера НАТО
Джерело фото: Getty
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Аргентини подав заявку на те, щоб країна стала «глобальним партнером» Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це повідомляє «Express.co.uk».

«Я зустрівся із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане. Я передав йому лист про наміри, який містить прохання Аргентини стати глобальним партнером цієї організації», - написав міністр оборони Луїс Альфонсо Петрі за результатами зустрічі, що відбулась у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Своєю чергою заступник генсека НАТО зауважив, що Аргентина відіграє важливу роль у Латинській Америці.

«Я вітаю її прохання вивчити можливість стати партнером НАТО. НАТО співпрацює з низкою країн світу, щоб сприяти миру та стабільності. Тісніша політична та практична співпраця може принести користь нам обом», - зазначив Джоане.

Офіційне партнерство країни з НАТО потребує консенсусу всіх 32 членів Альянсу. Наразі єдиним південноамериканським партнером оборонного військового альянсу є Колумбія.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей підтримав Україну, передавши Збройним силам країни два військові вертольоти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Банальні помилки, нерозуміння вимог законодавства, непереконливі пояснення: чому кандидатів на посади суддів знов поменшало

«Судово-юридична газета» продовжує розповідати, як і чому кандидати на посади суддів місцевих судів продовжують втрачати можливість стати суддями.

ВП ВС пояснила, який суд має розглядати справу за позовом податкової до підприємства про визнання недійсним договору через невідповідність інтересам держави і суспільства

Податковий орган обґрунтовував підвідомчість спору адмінсуду виконанням повноважень із забезпечення публічно-правового інтересу – Велика Палата Верховного Суду вказала, що податкова не уповноважена керувати чи здійснювати прямий безпосередній вплив на господарську діяльність відповідачів, давати дозвіл чи іншим чином визначати дії сторін щодо виконання договору.

Верховний Суд пояснив, у чому полягає прямий умисел при кваліфікації ухилення від призову за статтею 336 КК

Верховний Суд розглянув справу, де засуджений чоловік стверджував, що судами не була досліджена суб`єктивна сторона інкримінованого злочину, зокрема відсутність у нього прямого умислу ухилятися від призову на військову службу.

Україна зобов’язалася створити Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу

В Україні створять Єдиний реєстр банківських рахунків громадян та підприємств.

Чи будуть електронні повістки – яку відповідь на це питання дає фінальний текст закону про мобілізацію

Закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді