Практика судів
  1. В Україні

Протидія російській пропаганді: в Україні заблокували 200 російських YouTube-каналів

21:48, 19 квітня 2024
Україна закрила доступ до 200 російських YouTube-каналів, 365 ворожих каналів в Telegram, 65 акаунтів в Х, а також 83 канали в TikTok.
Протидія російській пропаганді: в Україні заблокували 200 російських YouTube-каналів
Джерело фото: MediaSapiens
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив про блокування 200 російських YouTube-каналів та 24 акаунтів у соцмережі TikTok. Про це повідомила пресслужба Центру під час пресконференції щодо результатів роботи та нових інформаційних продуктів.

Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації, зазначив, що спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України було виявлено російські інформаційні кампанії «Ухилянт» і «Майдан-3», проти яких зараз ведеться активна робота.

«Центр першим в Україні розпочав співпрацю з адміністрацією соцмережі ТіkTok задля протидії поширенню російської пропаганди в мережі», – додав керівник Центру.

В рамках цієї роботи також було виявлено та заблоковано 365 ворожих каналів у мережі Telegram, 65 акаунтів у мережі Х, а також 83 канали в TikTok.

Крім того, Центр протидії дезінформації зафіксував мережу з 24 вебсайтів, що були створені росією з метою поширення своєї пропаганди в європейських країнах.

Керівник ЦПД зазначає, що основним завданням Центру є протидія дезінформації та аналіз інформаційного простору, зокрема іноземного, додаючи, що РНБО щодня моніторить 812 спікерів, 296 організацій, 156 іноземних інтернет-ресурсів, 150 ТikTok-каналів, 101 Youtube-канал, 200 акаунтів у мережі Х, а також 449 Telegram-каналів.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівник Офісу протидії рейдерству Мінюсту Віктор Дубовик йде з посади

Віктор Дубовик займав посаду очільника Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції майже 4 роки.

Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Одноразова грошова допомога членам родини померлого військовослужбовця не виплачується, якщо його смерть настала внаслідок алкогольного сп’яніння – Верховний Суд

Верховний Суд підкреслив, що така допомога не призначається і не виплачується у випадку, якщо смерть військовослужбовця або втрата ним працездатності є наслідком алкогольного сп’яніння.

Можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей, приберуть із законодавства

Народний депутат Денис Маслов пояснив мету законопроекту про скасування можливості оскарження до Верховного Суду у справах про соціальні виплати та пенсійних справах.

Верховній Раді рекомендують прийняти законопроект про початкову військову підготовку учнів до збройного захисту

Початкова загальновійськова підготовка громадян України здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань і спеціальних компетентностей стосовно оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем і роллю громадянина у зв’язку з усвідомленням свого обов’язку щодо збройного захисту України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки