Протидія російській пропаганді: в Україні заблокували 200 російських YouTube-каналів

Україна закрила доступ до 200 російських YouTube-каналів, 365 ворожих каналів в Telegram, 65 акаунтів в Х, а також 83 канали в TikTok.

Джерело фото: MediaSapiens

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомив про блокування 200 російських YouTube-каналів та 24 акаунтів у соцмережі TikTok. Про це повідомила пресслужба Центру під час пресконференції щодо результатів роботи та нових інформаційних продуктів.

Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації, зазначив, що спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України було виявлено російські інформаційні кампанії «Ухилянт» і «Майдан-3», проти яких зараз ведеться активна робота.

«Центр першим в Україні розпочав співпрацю з адміністрацією соцмережі ТіkTok задля протидії поширенню російської пропаганди в мережі», – додав керівник Центру.

В рамках цієї роботи також було виявлено та заблоковано 365 ворожих каналів у мережі Telegram, 65 акаунтів у мережі Х, а також 83 канали в TikTok.

Крім того, Центр протидії дезінформації зафіксував мережу з 24 вебсайтів, що були створені росією з метою поширення своєї пропаганди в європейських країнах.

Керівник ЦПД зазначає, що основним завданням Центру є протидія дезінформації та аналіз інформаційного простору, зокрема іноземного, додаючи, що РНБО щодня моніторить 812 спікерів, 296 організацій, 156 іноземних інтернет-ресурсів, 150 ТikTok-каналів, 101 Youtube-канал, 200 акаунтів у мережі Х, а також 449 Telegram-каналів.

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