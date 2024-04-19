«Чи справді життя всюди однаково цінне», – Зеленський дорікнув НАТО допомогою Ізраїлю

Зеленський закликав НАТО передати Україні системи Patriot, снаряди, ракети та авіацію.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради Україна — НАТО, зазначив, що «Ізраїль не залишився наодинці», коли його атакував Іран. Проте Альянс має обрати: «чи справді життя всюди однаково цінне». Про це повідомлено на офіційному сайті президента.

За словами Зеленського, удари по Ізраїлю були нейтралізовані завдяки допомозі країн НАТО, яка включала в себе ефективну дію протиповітряного щита та бойової авіації. Він закликав партнерів по Альянсу діяти відповідально та передати Україні військову підтримку, включаючи зенітно-ракетні комплекси та артилерійське озброєння.

«Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники», — підкреслив Зеленський, закликаючи до конкретних кроків щодо підтримки України в контексті загальної безпеки регіону.

Зокрема, Зеленський закликав передати Україні принаймні сім систем Patriot чи подібних зенітно-ракетних комплексів, надати мільйон артилерійських снарядів, ракети великої дальності та авіацію.

«Це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили. Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир», — додав Президент України.

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