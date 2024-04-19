«Действительно ли жизнь везде одинаково ценна», – Зеленский упрекнул НАТО помощью Израиля

Зеленский призвал НАТО передать Украине системы Patriot, снаряды, ракеты и авиацию.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Украина - НАТО, отметил, что "Израиль не остался один", когда его атаковал Иран. Однако Альянс должен выбрать: "действительно ли жизнь везде одинаково ценна". Об этом сообщается на официальном сайте президента.

По словам Зеленского, удары по Израилю были нейтрализованы благодаря помощи стран НАТО, которая включала в себя эффективное действие противовоздушного щита и боевой авиации. Он призвал партнеров по Альянсу действовать ответственно и передать Украине военную поддержку, включая зенитно-ракетные комплексы и артиллерийское вооружение.

"Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники", - подчеркнул Зеленский, призывая к конкретным шагам по поддержке Украины в контексте общей безопасности региона.

В частности, Зеленский призвал передать Украине по крайней мере семь систем Patriot или подобных зенитно-ракетных комплексов, предоставить миллион артиллерийских снарядов, ракеты большой дальности и авиацию.

"Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир", - добавил Президент Украины.

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