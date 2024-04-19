В Киеве приостановили движение поездов метро на левый берег

В столичном метро на станции Днепр сломался поезд, пропало напряжение.

Источник фото: uk.m.wikipedia.org

На станции Днепр метрополитена в Киеве сломался поезд, что привело к временной остановке движения по красной ветке.

Об этом пишут столичные телеграм-каналы.

Пользователи отмечают, что поезда на левый берег не едут вообще, из-за сбоя пропало напряжение.

Ранее мы писали, что в КГГА показали, как идет строительство метро на Троещину.

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