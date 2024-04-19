На Крещатике из-за ремонта временно ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко.

В субботу, 20 апреля, с 08:00 до 17:00 на улице Крещатик в Киеве временно ограничат движение транспорта от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко. Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

При условии благоприятной погоды 19 и 20 апреля будет проводиться небольшой текущий ремонт дорожного покрытия на Крещатике. Для ускорения этих работ дорожники проведут подготовительные мероприятия в ночь на 19 апреля, а уже в день следующий, 20 апреля, начнут асфальтирование.

В местах ремонта на отдельных участках временно будет ограничено движение транспорта.

"Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть в связи с этими работами.

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