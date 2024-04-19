На Хрещатику через ремонт тимчасово обмежать рух транспорту

Рух транспорту обмежать від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка.

У суботу, 20 квітня, з 08:00 до 17:00 на вулиці Хрещатик у Києві тимчасово обмежать рух транспорту від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

За умови сприятливої погоди 19 та 20 квітня буде проводитися невеликий поточний ремонт дорожнього покриття на Хрещатику. Для прискорення цих робіт дорожники проведуть підготовчі заходи у ніч на 19 квітня, а вже у день наступний, 20 квітня, розпочнуть асфальтування.

У місцях ремонту на окремих ділянках тимчасово буде обмежено рух транспорту.

«Київавтодор» просить вибачення за тимчасові незручності, які можуть виникнути в зв'язку з цими роботами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.