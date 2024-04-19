У Києві будують метро на Троєщину – у КМДА показали, як триває будівництво

Раніше стало відомо, що рух автотранспорту Подільсько-Воскресенським мостом планують відкрити у вересні.

Джерело фото: КМДА, Михайло Криволапов

На Подільському мостовому переході тривають роботи з влаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладання на перегоні між станціями «Затока Десенка» та «Райдужна» на території Русанівських садів.

Як розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, уже влаштовано тимчасові насипи під будівництво тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю.

Посадовець зауважив, що з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дороги дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві мер Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. За словами мера, докладається максимум зусиль, щоб рух автомобільного транспорту новим мостом повністю запустити у вересні.

Джерело фото: КМДА, Михайло Криволапов

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.