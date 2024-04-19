В Киеве строят метро на Троещину – в КГГА показали, как идет строительство

Ранее стало известно, что движение автотранспорта по Подольско-Воскресенскому мосту планируют открыть в сентябре.

Источник фото: КГГА, Михаил Криволапов

На Подольском мостовом переходе продолжаются работы по устройству конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки на перегоне между станциями «Залив Десенка» и «Радужная» на территории Русановских садов.

Как рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, уже устроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, идет устройство железобетонных свай тоннеля.

Чиновник отметил, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта этим участком дороги позволит снизить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта с/на Троещину.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве мэр Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. По словам мера, прилагается максимум усилий, чтобы движение автомобильного транспорта по новому мосту полностью запустить в сентябре.

Источник фото: КГГА, Михаил Криволапов

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