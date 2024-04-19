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Противодействие российской пропаганде: в Украине заблокировали 200 российских YouTube-каналов

21:48, 19 апреля 2024
Украина закрыла доступ к 200 российским YouTube-каналам, 365 враждебных каналов в Telegram, 65 аккаунтов в Х, а также 83 канала в TikTok.
Противодействие российской пропаганде: в Украине заблокировали 200 российских YouTube-каналов
Источник фото: MediaSapiens
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Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщил о блокировании 200 российских YouTube-каналов и 24 аккаунтов в соцсети TikTok. Об этом сообщила пресс-служба Центра во время пресс-конференции о результатах работы и новых информационных продуктов.

Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации, отметил, что совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины были выявлены российские информационные кампании "Уклонист" и "Майдан-3", против которых сейчас ведется активная работа.

"Центр первым в Украине начал сотрудничество с администрацией соцсети ТікТок для противодействия распространению российской пропаганды в сети", - добавил руководитель Центра.

В рамках этой работы также было выявлено и заблокировано 365 враждебных каналов в сети Telegram, 65 аккаунтов в сети Х, а также 83 канала в TikTok.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации зафиксировал сеть из 24 веб-сайтов, которые были созданы россией с целью распространения своей пропаганды в европейских странах.

Руководитель ЦПД отмечает, что основной задачей Центра является противодействие дезинформации и анализ информационного пространства, в частности иностранного, добавляя, что СНБО ежедневно мониторит 812 спикеров, 296 организаций, 156 иностранных интернет-ресурсов, 150 ТикТок-каналов, 101 Youtube-канал, 200 аккаунтов в сети Х, а также 449 Telegram-каналов.  

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