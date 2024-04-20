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У Нідерландах рекомендують урядовим організаціям припинити використання Facebook

09:57, 20 квітня 2024
Нідерландська служба захисту конфіденційності АР рекомендує припинити використання соцмережі Facebook, поки залишається незрозумілим, що відбувається із особистими даними користувачів.
У Нідерландах рекомендують урядовим організаціям припинити використання Facebook
Джерело фото: Solen Feyissa / Unsplash
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Нідерландська служба захисту конфіденційності АР 19 квітня заявила, що рекомендує урядовим організаціям припинити використання соцмережі Facebook, поки залишається незрозумілим, що відбувається із особистими даними користувачів державних сторінок. Про це пише «Reuters».

«Люди, які відвідують урядову сторінку, повинні бути впевнені, що їхні особисті та конфіденційні дані знаходяться у надійних руках», – заявив глава регулятора Алейд Вольфсен.

Молодший міністр з цифровізації Александра ван Хуффелен заявила, що материнська компанія Facebook Meta до літа повинна була прояснити, як вона може розвіяти занепокоєння нідерландського уряду щодо безпеки даних.

«Інакше ми будемо змушені припинити використання Facеbook відповідно до цієї поради (поради Нідерландської служби захисту конфіденційності – ред.)», – зауважила вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.

«Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]», – додали в Центрі.

Згодом заступниця керівника ЦПД Аліна Бондарчук повідомила, що уже напрацьована модель реагування на сумнівні акаунти і їх почнуть блокувати «зовсім скоро».

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати від різних фракцій у законопроекті про регулювання Telegram пропонують висунути вимоги до соцмережі.

Це випливає із зареєстрованого законопроекту 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета»Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Також стало відомо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook.

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