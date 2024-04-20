20 квітня – яке сьогодні свято та головні події

У всьому світі 20 квітня відзначається Міжнародний день вдячності волонтерам.

Джерело фото: freepik.com

У суботу, 20 квітня, в Україні та світі відзначають низку подій. Так, як пише «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

111 день року

255 днів до кінця року

схід сонця 05:53

захід сонця 20:00

тривалість дня 14.8

фаза місяця «прибуваючий місяць»

В Україні та світі відзначають:

Міжнародний день Cli-Fi – присвячений художній літературі про зміну клімату, жанру, окремому від наукової фантастики.

День вдячності волонтерам – 20 квітня кожного року світ та Україна відзначає важливу подію – День вдячності волонтерам. Людям, які у важкий час війни стали надійним плечем підтримки для всіх українців. Без сумніву, волонтери України – особливі: як справжні супергерої, вони здатні дістати що завгодно, де завгодно і в будь-який час доби.

День музичних магазинів – щорічно третьої суботи квітня світ відзначає День музичних магазинів. Свято започаткували американські магазини грамзапису у 2007 році.

Міжнародний день цирку – кожного року третьої суботи квітня відзначається молоде професійне свято – Міжнародний день цирку (World Circus Day).

День китайської мови – китайській мові присвячено окреме свято, яке відзначається щороку 20 квітня. ООН встановила День китайської мови в 2010 році з метою вшанування мовного й культурного різноманіття, а також рівності у використанні офіційних мов організації.

Український День навколишнього середовища – щоб спонукати людей до розуміння екологічних проблем та залучити до активних дій щодо збереження природи, в Україні щороку в третю суботу квітня відзначається День навколишнього середовища.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.