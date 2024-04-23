Удар по телевежі в Харкові: у Повітряних силах заявили, що це не була випадковість

Наймовірніше, ворог мав на меті перебити зв'язок, щоб поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави, — речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Фото: Олег Синєгубов

Як відомо, російські окупанти завдали удару по телевежі у Харкові. Після цього у прокуратурі заявили, що за попередніми даними, ворог атакував Харків ракетою Х-59. Але у Повітряних силах зазначають, що нині невідомо, чим саме рф завдала удару.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш також зазначив, що удар по телевежі не був випадковим.

"Я не думаю, що так випадково могло трапитися. Вдарили по вежі, ще й у саму середину. Наймовірніше, ворог мав на меті перебити зв'язок, щоб поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави", - сказав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання.

За його словами, наразі в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

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