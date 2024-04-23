Парламент принял решение об увольнении членов Счетной палаты.

Фото: ukrinform.com

Во вторник, 23 апреля, Верховная Рада уволила 7 членов Счетной палаты, у которых истек срок полномочий 15 марта 2024 года.

Речь идет о Викторе Богуне, Андрее Дидыке, Василии Невидомому, Ирине Ивановой, Цезаре Огне, Игоре Яремчуке и Андрее Майснере.

За это решение проголосовали 264 народных депутата.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада внесла изменения в полномочия Счетной палаты.

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