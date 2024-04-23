Глава общины сможет назначать исполняющего обязанности в случае мобилизации старосты – Рада одобрила законопроект

Глава общины сможет назначать старосту единолично, если сессии совета не проводятся более 6 месяцев.

Верховная Рада 23 апреля одобрила законопроект о внесении изменений в Закон «О местном самоуправлении в Украине» об усовершенствовании правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения. Как пояснил член профильного Комитета, народный депутат Виталий Безгин, законопроект №9518 предусматривает следующие нововведения.

Председатель общины сможет назначать исполняющего обязанности в случае мобилизации старосты.

Председатель общины сможет назначать старосту единолично, если совет более 3 раз не поддержал кандидатуру, поддержанную общиной на обсуждениях.

Глава общины сможет назначать старосту единолично, если сессии совета не проводятся более 6 месяцев.

Информация об общественных обсуждениях кандидатуры старосты должна быть обнародована за 3 дня на сайте совета.

Результаты общественного обсуждения также публикуются на сайте.

В общинах, где показатель густоты населения ниже среднего по стране (перечень определяет министерство), старостинский округ может быть от 200 человек, а не от 500, как было раньше.

Начальник военной администрации населенного пункта сможет принимать решение об образовании старостинских округов и назначении старост.

На период действия военного положения и 6 месяцев после процедуры общественного обсуждения существенно упрощается. Для любой общины нужно не менее 15% голосов жителей округа, которые являются совершеннолетними.

Автор: Наталья Мамченко

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