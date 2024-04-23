Высшее образование ждут изменения: Рада приняла закон о развитии индивидуальных образовательных траекторий

Документ предусматривает обновление терминологии законодательства об образовании и вводит некоторые аспекты.

Фото: prokadry.com.ua

Во вторник, 23 апреля, Верховная Рада приняла закон о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании (№10177). Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

За соответствующее решение проголосовали 306 нардепов.

Документ предусматривает:

- обновление терминологии законодательства об образовании.

- Учреждения высшего образования самостоятельно разрабатывают образовательные программы, учитывая требования законодательства.

- вводится возможность присвоения дополнительных профессиональных квалификаций.

- признание результатов неформального и информационного образования.

- вводится минимальное количество часов учебных занятий в одном кредите ЕКТС (на бакалавриате минимум 10 часов (с 30 часов на один кредит ЕКТС), на магистратуре – минимум 8 часов.

- индивидуальный учебный план может предусматривать годовую учебную нагрузку в объеме не менее 30 и не более 80 кредитов ЕКТС.

- срок обучения может быть сокращен не более чем на 25 процентов путем увеличения количества кредитов в течение года обучения. То есть закончить бакалавриат можно будет через 3 года.

Ирина Геращенко добавила, что при доработке законопроекта до второго чтения были изъяты нормы по отмене заочной и вечерней форм получения образования.

Ранее сообщалось, что в законе о высшем образовании появится новое определение квалификации, специальности и специализации.

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