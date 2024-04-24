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Замість чаю та цукерок одеські митники виявили колекцію монет з 85 країн світу

11:00, 24 квітня 2024
У поштовому відправленні з Ізраїлю до України митники виявили нумізматичну колекцією.
Замість чаю та цукерок одеські митники виявили колекцію монет з 85 країн світу
Джерело фото: Державна митна служба України
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Одеські митники виявили у поштовому відправленні з Ізраїлю до України незвичайну колекцію монет, яка виявилася справжнім скарбом культурної та історичної цінності. Замість очікуваних чаю та цукерок, у семи металевих банках знаходилися монети різного номіналу та років виготовлення з 85 країн світу. Про це повідомила Державна митна служба України.

Колекція включає 2131 монету, серед яких є представники практично всіх країн Європи та багатьох інших держав. Знайдені монети, починаючи від крейцерів і гелерів часів Австрійської імперії до пам’ятних рублів самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки, є не лише предметами історії, але й свідками минулих епох та культурних традицій.

За фактом переміщення монет з ознаками культурних цінностей з приховуванням від митного контролю, одеські митники склали протокол про порушення митних правил. Колекцію вилучено та направлено на експертизу до фахівців Національного музею історії України. Експерти підтвердили, що більшість монет має історичну цінність, а у цілому колекція має культурну та історичну вагу.

Цей випадок став підставою для направлення відповідного повідомлення до правоохоронних органів щодо можливого порушення, передбаченого Кримінальним кодексом України.

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