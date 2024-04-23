Рада прийняла за основу законопроект про лісові ресурси

Законопроект встановлює процедури реєстрації, сертифікації та моніторингу лісового репродуктивного матеріалу.

Верховна Рада України за основу прийняла законопроєкт про лісові репродуктивні ресурси №9116, повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

Законопроєкт спрямований на реалізацію державної політики України у сфері збереження та відновлення лісових ресурсів, а також виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Він передбачає імплементацію положень Директиви Ради ЄС.

Згідно з цим законопроєктом, встановлюються правові та організаційні засади у сфері лісового насінництва та розсадництва. Також визначаються процедури реєстрації, сертифікації та моніторингу лісового репродуктивного матеріалу.

За прийняття законопроєкту проголосували 268 народних депутатів.

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