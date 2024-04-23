Рада приняла за основу законопроект о лесных ресурсах

Законопроект устанавливает процедуры регистрации, сертификации и мониторинга лесного репродуктивного материала.

Верховная Рада Украины за основу приняла законопроект о лесных репродуктивных ресурсах №9116, сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Законопроект направлен на реализацию государственной политики Украины в сфере сохранения и восстановления лесных ресурсов, а также выполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Он предусматривает имплементацию положений Директивы Совета ЕС.

Согласно этому законопроекту, устанавливаются правовые и организационные основы в сфере лесного семеноводства и питомниководства. Также определяются процедуры регистрации, сертификации и мониторинга лесного репродуктивного материала.

За принятие законопроекта проголосовали 268 народных депутатов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.