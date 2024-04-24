Вместо чая и конфет одесские таможенники обнаружили коллекцию монет из 85 стран мира

В почтовом отправлении из Израиля в Украину таможенники обнаружили нумизматическую коллекцию.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Одесские таможенники обнаружили в почтовом отправлении из Израиля в Украину необычную коллекцию монет, которая оказалась настоящим сокровищем культурной и исторической ценности. Вместо ожидаемых чая и конфет, в семи металлических банках находились монеты разного номинала и годов изготовления из 85 стран мира. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Коллекция включает 2131 монету, среди которых есть представители практически всех стран Европы и многих других государств. Найденные монеты, начиная от крейцеров и геллеров времен Австрийской империи до памятных рублей самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, являются не только предметами истории, но и свидетелями прошлых эпох и культурных традиций.

По факту перемещения монет с признаками культурных ценностей с сокрытием от таможенного контроля, одесские таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. Коллекция изъята и направлена на экспертизу к специалистам Национального музея истории Украины. Эксперты подтвердили, что большинство монет имеет историческую ценность, а в целом коллекция имеет культурный и исторический вес.

Этот случай стал основанием для направления соответствующего сообщения в правоохранительные органы относительно возможного нарушения, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

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