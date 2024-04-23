Европарламент поддержал запрет на продажу товаров, изготовленных с использованием принудительного труда

В случае доказательства, что определенный товар производился с применением принудительного труда, он будет запрещен продавать на рынке ЕС, в том числе онлайн.

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Европейский парламент поддержал запрет на продажу, импорт и экспорт товаров, изготовленных с применением принудительного труда. Об этом сообщает «Европейская правда».

Так, Европарламент 555 голосами «за» окончательно согласовал введение новых правил, направленных на изъятие с рынка товаров, производимых с применением принудительного труда.

Ранее Совет ЕС и ЕП согласовали общие принципы будущего законопроекта.

Отмечается, что страны-члены и Еврокомиссия при наличии обоснованных подозрений могут проводить расследование товаров, цепочек поставок или производителей. В случае доказательства, что определенный товар производился с применением принудительного труда, он будет запрещен продавать на рынке ЕС, в том числе онлайн. Производители должны будут изъять такие товары с рынка и отдать их на благотворительность, переработать или утилизировать. За уклонение будут применяться штрафы.

Товары могут позволить вернуть на рынок, если компания докажет, что в ее цепочке поставки больше нет принудительного труда.

Новые правила должны получить согласование Совета ЕС и начнут применяться через три года после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее мы писали, что Европарламент продлил либерализацию торговли с Украиной до 2025 года, однако есть нюанс.

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