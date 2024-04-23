Молодой человек проведет 5 лет за решеткой за развращение несовершеннолетней в лифте

Суд подтвердил приговор в отношении 25-летнего мужчины за развращение 12-летней девочки.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Киевский апелляционный суд подтвердил приговор в отношении 25-летнего мужчины, который проведет пять лет за решеткой за развращение 12-летней девочки в лифте. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно решению суда первой инстанции, мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы по статье 156 Уголовного кодекса Украины (развращение) и статье 309 (хранение наркотических средств). Злоумышленник во время преследования школьницы в августе 2023 года совершил действия сексуального характера в лифте дома в Святошинском районе Киева.

Принято также решение включить данные об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Подав апелляционную жалобу, злоумышленник просил смягчить его наказание. Однако, апелляционный суд оставил приговор без изменений, подтвердив решение суда первой инстанции.

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