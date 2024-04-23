Молодик проведе 5 років за ґратами за розбещення неповнолітньої у ліфті

Суд підтвердив вирок щодо 25-річного чоловіка за розбещення 12-річної дівчинки.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

Київський апеляційний суд підтвердив вирок щодо 25-річного чоловіка, який проведе п'ять років за ґратами за розбещення 12-річної дівчинки у ліфті. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідно до рішення суду першої інстанції, чоловіка засуджено до п'яти років позбавлення волі за статтею 156 Кримінального кодексу України (розбещення) та статтею 309 (зберігання наркотичних засобів). Зловмисник під час переслідування школярки у серпні 2023 року вчинив дії сексуального характеру у ліфті будинку в Святошинському районі Києва.

Ухвалено також рішення включити дані про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Подавши апеляційну скаргу, зловмисник просив пом'якшити його покарання. Проте, апеляційний суд залишив вирок без змін, підтвердивши рішення суду першої інстанції.

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