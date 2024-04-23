Верховна Рада схвалила розширення повноважень БЕБ щодо покарання за порушення порядку провадження господарської діяльності

Парламент схвалив за основу законопроект, яким розширюються повноваження Бюро економічної безпеки стосовно складання протоколів за порушення порядку провадження господарської діяльності, проведення особистого огляду та огляду речей.

Верховна Рада 23 квітня схвалила у першому читання законопроект 9364, який передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу.

Даний законопроект, серед іншого, розширює повноваження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Так, наразі стаття 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності» передбачає, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії, або у період зупинення дії ліцензії, або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, чи без такої.

Якщо такі дії пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, то вони тягнуть за собою накладення штрафу від 34 000 до 85 000 грн з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

За чинною нормою отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Тобто, станом на 2024 рік – якщо був отриманий дохід більше 1,5 млн грн (1514 грн – податкова соціальна пільга у 2024 році, що використовується у частині кваліфікації злочинів або правопорушень).

Депутати ж вказаним законопроектом пропонують встановити, що дохід вважається отриманим у великих розмірах, якщо його сума у 50 і більше разів перевищує НМДГ. Тобто, якщо він більше 75 700 грн.

При цьому статтю 164 КУпАП пропонують виключити із переліку статей, де можливе звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

Протоколи за цією статтею складатиме Бюро економічної безпеки України.

При цьому посадові особи БЕБ зможуть проводити особистий огляд (зміни до статті 264 КУпАП).

Фактично таким чином БЕБ прирівняли до Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України тощо. Нагадаємо, що особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Аналогічно БЕБ зможе проводити огляд речей.

Крім того, БЕБ доручать складати протоколи за ст. 164-16 «Зайняття забороненими видами господарської діяльності» і за ч. 1 та за ч. 3 статті 161-1 «Порушення порядку торгівлі пальним».

Ч. 1 передбачає відповідальність за оптову або роздрібну торгівля пальним без державної реєстрації суб’єктом господарювання або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачено законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), а ч. 3 – за ці дії, якщо вони пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах.

Знов таки, суму, необхідну для кваліфікації такого «доходу у великих розмірах» зменшать з 1,5 млн грн до 75,7 тис. грн.

Автор: Наталя Мамченко

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