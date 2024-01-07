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Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

Верховний Суд роз’яснив, з якого моменту рахується строк на оскарження ухвали слідчого судді

Незалежно від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення.

Неточні та недостовірні відомості в декларації, — на яку суму чиновник може «помилитися» у своєму майні і не отримати покарання

НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

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Основні зміни, які потрібно знати водієві у 2024 році: список

15:36, 7 січня 2024
Українським водіям нагадали про основні зміни, які вступили у силу з 1 січня 2024 року.
Основні зміни, які потрібно знати водієві у 2024 році: список
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У 2024 році для українських водіїв діє низка нових змін.

Серед них:

- Змінилося нарахування пенсійного збору під час купівлі нового автомобіля. Тепер відсоток нарахування залежить від його вартості: до 499 620 грн - 3%, до 878 120 грн - 4%, понад  878 120 грн - 5% від вартості ТЗ.

- З 1 січня 2024 року територіальні сервісні центри МВС підвищили вартість своїх адміністративних послуг для автомобілістів. Видача посвідчення водія тепер коштує 230 грн (раніше – 26 грн), теоритичний іспит 250 грн, практичний 420 грн (раніше - 13 грн), а реєстрація та перереєстрація ТЗ – 350 грн (раніше – 200 грн).

Також варто знати про зміни ПДР, які вступили в дію ще з осіні 2023 року:

- Необхідно вмикати ходові вогні поза містом в будь-яку пору року (раніше було лише в період з 1 жовтня – до 1 травня).

- Змінено маркування для навчальних транспортних засобів з «У» на «Н». Термін «Учбовий транспортний засіб» замінено на «Навчальний транспортний засіб».

- Кандидатам у водії дозволили складати теоритичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі.

- Вимоги до перевезення дітей в авто посилилися. Якщо дитина має зріст до 150 см, в салоні транспортного засобу вона має перебувати в спеціальному автокріслі з пасками безпеки. Також забороняється перевезення дітей зростом до 150 см на задньому сидінні мопедів та мотоциклів.

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