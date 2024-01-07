Основні зміни, які потрібно знати водієві у 2024 році: список

Українським водіям нагадали про основні зміни, які вступили у силу з 1 січня 2024 року.

У 2024 році для українських водіїв діє низка нових змін.

Серед них:

- Змінилося нарахування пенсійного збору під час купівлі нового автомобіля. Тепер відсоток нарахування залежить від його вартості: до 499 620 грн - 3%, до 878 120 грн - 4%, понад 878 120 грн - 5% від вартості ТЗ.

- З 1 січня 2024 року територіальні сервісні центри МВС підвищили вартість своїх адміністративних послуг для автомобілістів. Видача посвідчення водія тепер коштує 230 грн (раніше – 26 грн), теоритичний іспит 250 грн, практичний 420 грн (раніше - 13 грн), а реєстрація та перереєстрація ТЗ – 350 грн (раніше – 200 грн).

Також варто знати про зміни ПДР, які вступили в дію ще з осіні 2023 року:

- Необхідно вмикати ходові вогні поза містом в будь-яку пору року (раніше було лише в період з 1 жовтня – до 1 травня).

- Змінено маркування для навчальних транспортних засобів з «У» на «Н». Термін «Учбовий транспортний засіб» замінено на «Навчальний транспортний засіб».

- Кандидатам у водії дозволили складати теоритичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі.

- Вимоги до перевезення дітей в авто посилилися. Якщо дитина має зріст до 150 см, в салоні транспортного засобу вона має перебувати в спеціальному автокріслі з пасками безпеки. Також забороняється перевезення дітей зростом до 150 см на задньому сидінні мопедів та мотоциклів.

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