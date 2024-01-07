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Відповідальність за помилкове зазначення платником податків неправильного бюджетного рахунку отримувача коштів пропонують скасувати

Також пропонується скасувати обмеження для платників мінімального податкового зобов’язання щодо строку для звернення про проведення звірки даних, який наразі становить лише 30 днів з дня вручення ППР.

Верховний Суд визначив, чи є проживання дитини з одним із батьків та існування в іншого заборгованості зі сплати аліментів підставою для збільшення частки в майні

Мати дитини вважала, що оскільки колишній чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, є підстави для відступу від принципу рівності часток при поділі майна подружжя та визнання за нею права власності на 3/4 частки квартири, а за чоловіком – права власності на 1/4.

Верховний Суд роз’яснив, з якого моменту рахується строк на оскарження ухвали слідчого судді

Незалежно від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення.

Неточні та недостовірні відомості в декларації, — на яку суму чиновник може «помилитися» у своєму майні і не отримати покарання

НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Не повернення, а відмова у відкритті провадження, — Верховний Суд висловився стосовно дій апеляційного суду у разі, якщо ухвала не підлягає апеляційному оскарженню

Якщо ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, апеляційний суд повинен ухвалити рішення про відмову у відкритті апеляційного провадження, а не про повернення апеляційної скарги.

  1. Суспільство

В Україні різко зросла максимальна пенсія: скільки платитимуть у січні

15:17, 7 січня 2024
Розмір максимальної пенсії зріс майже на 2700 грн.
В Україні різко зросла максимальна пенсія: скільки платитимуть у січні
Фото: gre4ka.info
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В Україні в січні підвищився розмір пенсії, як мінімальної, так і максимальної, передає «Обозреватель».

Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 грн. Разом з тим збільшилась і максимальна пенсія: з 20 930 грн до 23 610 грн.

Крім того, збільшиться і доплата за стаж, розмір якого перевищує стандартний. За кожен додатковий рік – 1% прожиткового мінімума. Тобто виплата зросла з 20,9 до 23,6 грн.

Разом з підвищенням мінімальної зарплати також зріс і гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав певні умови. Це 30 років стажу для жінок, 35 років стажу для чоловіків та вік не менше 65 років. До 1 січня вони мали отримувати не менше 2 680 грн, а з 1 січня – 2 840 грн.

Раніше головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області  нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців. 

Нагадаємо, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

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