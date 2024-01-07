В Україні різко зросла максимальна пенсія: скільки платитимуть у січні

Розмір максимальної пенсії зріс майже на 2700 грн.

Фото: gre4ka.info

В Україні в січні підвищився розмір пенсії, як мінімальної, так і максимальної, передає «Обозреватель».

Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 грн. Разом з тим збільшилась і максимальна пенсія: з 20 930 грн до 23 610 грн.

Крім того, збільшиться і доплата за стаж, розмір якого перевищує стандартний. За кожен додатковий рік – 1% прожиткового мінімума. Тобто виплата зросла з 20,9 до 23,6 грн.

Разом з підвищенням мінімальної зарплати також зріс і гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав певні умови. Це 30 років стажу для жінок, 35 років стажу для чоловіків та вік не менше 65 років. До 1 січня вони мали отримувати не менше 2 680 грн, а з 1 січня – 2 840 грн.

Раніше головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

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