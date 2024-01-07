В Украине резко выросла максимальная пенсия: сколько будут платить в январе

Размер максимальной пенсии вырос почти на 2700 грн.

Фото: gre4ka.info

В Украине в январе повысился размер пенсии, как минимальной, так и максимальной, передает «Обозреватель».

Минимальная пенсия выросла с 2 093 года до 2 361 грн. Вместе с тем, увеличилась и максимальная пенсия: с 20 930 грн до 23 610 грн.

Кроме того, увеличится и доплата за стаж размер которого превышает стандартный. За каждый дополнительный год – 1% прожиточного минимума. То есть выплата выросла с 20,9 до 23,6 грн.

Вместе с повышением минимальной зарплаты также возрос и гарантированный размер пенсии для выполнивших определенные условия. Это 30 лет стажа для женщин, 35 лет стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. До 1 января они должны получать не менее 2 680 грн, а с 1 января - 2 840 грн.

Ранее главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих.

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

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