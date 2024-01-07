Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Ответственность за ошибочное указание налогоплательщиком неправильного бюджетного счета получателя средств предлагают отменить

Также предлагается отменить ограничения для плательщиков минимального налогового обязательства относительно срока для обращения о проведении сверки данных, который составляет только 30 дней со дня вручения ПУР.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

Верховный Суд разъяснил, с какого момента считается срок обжалования определения следственного судьи

Независимо от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции для лица, содержащегося под стражей, срок обжалования определения следственного судьи исчисляется с момента вручения ему копии судебного решения.

Неточные и недостоверные сведения в декларации, — на какую сумму чиновник может «ошибиться» в своем имуществе и не получить наказание

НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

  1. Общество

В Украине резко выросла максимальная пенсия: сколько будут платить в январе

15:17, 7 января 2024
Размер максимальной пенсии вырос почти на 2700 грн.
В Украине резко выросла максимальная пенсия: сколько будут платить в январе
Фото: gre4ka.info
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Украине в январе повысился размер пенсии, как минимальной, так и максимальной, передает «Обозреватель».

Минимальная пенсия выросла с 2 093 года до 2 361 грн. Вместе с тем, увеличилась и максимальная пенсия: с 20 930 грн до 23 610 грн.

Кроме того, увеличится и доплата за стаж размер которого превышает стандартный. За каждый дополнительный год – 1% прожиточного минимума. То есть выплата выросла с 20,9 до 23,6 грн.

Вместе с повышением минимальной зарплаты также возрос и гарантированный размер пенсии для выполнивших определенные условия. Это 30 лет стажа для женщин, 35 лет стажа для мужчин и возраст не менее 65 лет. До 1 января они должны получать не менее 2 680 грн, а с 1 января - 2 840 грн.

Ранее главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих. 

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду