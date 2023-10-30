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Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР

16:14, 30 жовтня 2023
Учбові автомобілі тепер треба буде позначати новою літерою «Н» замість «У».
Замість літери «У» – літера «Н»: Кабмін знов вніс зміни до ПДР
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Кабмін опублікував нові зміни до Правил дорожнього руху, які внесені постановою від 27 жовтня 2023 р. № 1128.

Так, тепер транспортні засоби, на яких проводиться навчання, повинні мати розпізнавальні знаки не «Учбовий транспортний засіб», а «Навчальний транспортний засіб».

Відповідно літеру «У» чорного кольору міняють на літеру «Н» чорного кольору.

У додатку 4 до Правил дорожнього руху розпізнавальний знак «Учбовий транспортний засіб» замінили таким знаком:

Як ми писали, 20 жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив нововведення до ПДР, які чекають на водіїв.

Він зазначив, що перша зміна стосується увімкнення водіями денних ходових вогнів або, за їх відсутності в конструкції автомобіля, ближнього світла фар. Якщо дотепер водії в період з 1 жовтня до 1 травня під час руху поза населеними пунктами у світлу пору доби були зобов’язані вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар, то тепер це правило діятиме постійно, а не лише у згаданий період.

«Практика постійного застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар) позитивно зарекомендувала себе в низці європейських країн. За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху (SWOV), завдяки використанню денних ходових вогнів (ближнього світла фар) кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%», – йдеться в повідомленні Білошицького у Фейсбук.

Також нове правило стосується перевезення дітей у автокріслах або інших системах, які здатні утримувати дитину. Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини - 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками: 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 або 6.15.

Автор: Наталя Мамченко

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