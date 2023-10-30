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Є план «Б»: у Нафтогазі розповіли, як Україна пройде зимовий сезон

22:40, 30 жовтня 2023
В Україні створений певний резерв для того, щоб пройти цю зиму без імпорту, однак розроблені різні сценарії реагування на можливі ситуації.
Є план «Б»: у Нафтогазі розповіли, як Україна пройде зимовий сезон
Фото: 24tv.ua
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Україна цієї зими планує обійтися без імпортного газу, проте у разі виникнення певних складнощів, буде застосовуватися так званий план «Б». Про це заявив  голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, розроблені різні сценарії реагування на можливі ситуації.

«Нами розроблені різні сценарії реагування. Ми сьогодні є частиною єдиної європейської родини. Україна є частиною енергетичного комплексу, я б так навіть сказав. Тому нами передбачені певні сценарії реагування на такі ситуації. У нас є можливість додаткового імпорту, якщо це знадобиться. Вважаю, що наше завдання – піклуватися про збереження енергії і починати це робити саме зараз», - заявив Чернишов.

Він також наголосив, що в Україні створений певний резерв для того, щоб пройти цю зиму без імпорту.

«Ми не передбачаємо імпорт... Більше того, нами створений певний резерв для того, щоб пройти цю зиму. Але, якщо знадобиться це зробити, то йтиметься про європейських трейдерів», - зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України».

При цьому голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов підкреслив, що взимку ціни на газ як для населення, так і для підприємств не зміняться, і питання має вирішуватися виключно при стабілізації ситуації в Україні.

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