Збут інформації з бази даних системи «Безпечне місто»: у КМДА зробили заяву

У КМДА повідомили, що в. о. директора КП «Інформатика», яка підозрюється у збуті інформації з бази даних системи «Безпечне місто», відсторонено від посади з березня 2023 року.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Як раніше ми писали, у Києві посадовиця підприємства КМДА збувала інформацію з бази даних системи «Безпечне місто».

У КМДА повідомили, що в. о. директора КП «Інформатика» відсторонено від посади з березня 2023 року.

«КП «Інформатика» спільно з правоохоронцями провело розслідування щодо можливої передачі інформації із системи відеоспостереження стороннім особам.

Також проведено необхідні внутрішні безпекові заходи. Система відеоспостереження працює у штатному режимі, втручань не було», - зазначили у КМДА.

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