Збут інформації з бази даних системи «Безпечне місто»: у КМДА зробили заяву

Як раніше ми писали, у Києві посадовиця підприємства КМДА збувала інформацію з бази даних системи «Безпечне місто».
У КМДА повідомили, що в. о. директора КП «Інформатика» відсторонено від посади з березня 2023 року.
«КП «Інформатика» спільно з правоохоронцями провело розслідування щодо можливої передачі інформації із системи відеоспостереження стороннім особам.
Також проведено необхідні внутрішні безпекові заходи. Система відеоспостереження працює у штатному режимі, втручань не було», - зазначили у КМДА.
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