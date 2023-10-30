Сбыт информации из базы данных системы «Безопасный город»: в КГГА сделали заявление

В КГГА сообщили, что и. о. директор КП «Информатика», подозреваемая в сбыте информации из базы данных системы «Безопасный город», отстранена от должности с марта 2023 года.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как ранее мы писали, в Киеве чиновник предприятия КГГА сбывала информацию из базы данных системы «Безопасный город».

В КГГА сообщили, что и. о. директора КП «Информатика» отстранен от должности с марта 2023 года

«КП «Информатика» совместно с правоохранителями провело расследование возможной передачи информации из системы видеонаблюдения посторонним лицам.

Также проведены необходимые внутренние меры безопасности. Система видеонаблюдения работает в штатном режиме, вмешательств не было», – отметили в КГГА.

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