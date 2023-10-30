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  1. В Украине

Кто подает документы для разблокировки расчетов корректировки к налоговым накладным на уменьшение налоговых обязательств

22:21, 30 октября 2023
Представление письменных объяснений и копий документов в РК, в которых предусмотрено уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, вправе инициировать получатель (покупатель).
Кто подает документы для разблокировки расчетов корректировки к налоговым накладным на уменьшение налоговых обязательств
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Государственная налоговая служба разъяснила, кто представляет документы для разблокирования расчетов корректировки в налоговые накладные на уменьшение налоговых обязательств.

Так, согласно п. 10 Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением КМУ от 11.12.2019 № 1165, в случае остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в орган ОПН электронной форме в текстовом формате) в автоматическом режиме плательщику налога квитанцию об остановке регистрации налоговой накладной/расчете корректировки, подтверждающей остановку такой регистрации.

Пунктом 11 Порядка определено, что в квитанции о приостановлении регистрации налоговой накладной/расчета корректировки указываются:

  • номер и дата составления налоговой накладной/расчета корректировки;
  • критерий (критерии) рисковости налогоплательщика и/или рисковости совершения операций, на основании которого (которых) приостановлена регистрация налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН, с рассчитанным показателем по каждому критерию, которому соответствует налогоплательщик;
  • предложение о предоставлении налогоплательщиком объяснений и копий документов в соответствии с Порядком принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного приказом Минфина от 12.12.2019 № 520.

Согласно п. 5 Порядка № 520 представление письменных объяснений и копий документов к расчетам корректировки, в которых предусмотрено уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, вправе инициировать получатель (покупатель), для чего:

  • получатель (покупатель) направляет такие пояснения и копии документов поставщику (продавцу) через электронный кабинет в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи;
  • поставщик (продавец) представляет такие объяснения и копии документов с наложением квалифицированной электронной подписи в контролирующий орган;
  • получателю (покупателю) поступает в электронный кабинет информация о дате представления объяснений и копий документов поставщиком (продавцом) и результата рассмотрения комиссией регионального уровня таких пояснений и копий документов.

Письменные объяснения и копии документов, указанные в п. 5 Порядка № 520, налогоплательщик имеет право подать в контролирующий орган в течение 365 календарных дней, следующих по дате возникновения налогового обязательства, отраженного в налоговой накладной/расчете корректировки (п. 6 Порядка №520).

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