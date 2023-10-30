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Есть план «Б»: в Нафтогазе рассказали, как Украина пройдет зимний сезон

22:40, 30 октября 2023
В Украине создан определенный резерв для того, чтобы пройти эту зиму без импорта, однако разработаны разные сценарии реагирования на возможные ситуации.
Есть план «Б»: в Нафтогазе рассказали, как Украина пройдет зимний сезон
Фото: 24tv.ua
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Украина этой зимой планирует обойтись без импортного газа, однако в случае возникновения определенных сложностей будет применяться так называемый план «Б». Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в интервью «Радио Свобода».

По его словам, разработаны разные сценарии реагирования на возможные ситуации.

«Нами разработаны разные сценарии реагирования. Мы сегодня являемся частью единой европейской семьи. Украина является частью энергетического комплекса, я бы даже сказал. Поэтому нами предусмотрены некоторые сценарии реагирования на такие ситуации. У нас есть возможность дополнительного импорта, если это понадобится. Считаю, что наша задача – заботиться о сохранении энергии и начинать это делать именно сейчас», – заявил Чернышев.

Он также подчеркнул, что в Украине создан определенный резерв для прохождения этой зимы без импорта.

«Мы не предполагаем импорт... Более того, нами создан определенный резерв для того, чтобы пройти эту зиму. Но, если понадобится это сделать, то речь пойдет о европейских трейдерах», - отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

При этом председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» Алексей Чернышев подчеркнул, что зимой цены на газ как для населения, так и для предприятий не изменятся, и вопрос должен решаться исключительно при стабилизации ситуации в Украине.

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