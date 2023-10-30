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Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД

16:14, 30 октября 2023
Учебные автомобили теперь нужно будет обозначать новой буквой «Н» вместо «У».
Вместо буквы «У» – буква «Н»: Кабмин вновь внес изменения в ПДД
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Кабмин опубликовал новые изменения в Правила дорожного движения, внесенные постановлением от 27 октября 2023 г. № 1128.

Так, теперь транспортные средства, на которых проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки не «Учебное транспортное средство», а «Обучающее транспортное средство».

Соответственно букву «У» черного цвета меняют на букву «Н» черного цвета.

В приложении 4 к Правилам дорожного движения опознавательный знак «Учебное транспортное средство» заменили следующим знаком:

Как мы писали, ранее 20 октября Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий объяснил нововведения в ПДД, которые ждут водителей.

Он отметил, что первое изменение касается включения водителями дневных ходовых огней или, при их отсутствии в конструкции автомобиля, ближнего света фар. Если до сих пор водители в период с 1 октября по 1 мая во время движения вне населенных пунктов в светлое время суток были обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, то теперь это правило будет действовать постоянно, а не только в указанный период.

«Практика постоянного применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран. По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию дневных ходовых огней (ближнего света фар) количество ДТП в светлое время суток сократилось на 10-15%», – говорится в сообщении Белошицкого в Фейсбуке.

Также новое правило касается перевозки детей в автокреслах или других системах, способных удерживать ребенка. Запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка - 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками: 5.42.1, 5.42.2, 5.42.3, 5.43 или 6.15.

Автор: Наталя Мамченко

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