Основные изменения, которые нужно знать водителю в 2024 году: список

В 2024 году для украинских водителей действует ряд новых изменений.
Среди них:
– Изменилось начисление пенсионного сбора при покупке нового автомобиля. Теперь процент начисления зависит от его стоимости: до 499 620 грн – 3%, до 878 120 грн – 4%, свыше 878 120 грн – 5% от стоимости ТС.
– С 1 января 2024 года территориальные сервисные центры МВД повысили стоимость своих административных услуг для автомобилистов. Выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (ранее – 26 грн), теоритический экзамен 250 грн, практический 420 грн (ранее – 13 грн), а регистрация и перерегистрация ТС – 350 грн (ранее – 200 грн).
Также следует знать об изменениях ПДД, которые вступили в действие еще с осени 2023 года:
- Необходимо включать ходовые огни вне города в любое время года (ранее было только в период с 1 октября по 1 мая).
- Изменена маркировка для учебных транспортных средств с «У» на «Н». Термин «Учбовий транспортний засіб» заменен на «Навчальний транспортний засіб».
- Кандидатам в водители разрешили сдавать теоритический экзамен без обязательной учебы в автошколе.
- Требования к перевозке детей в авто усилились. Если у ребенка рост до 150 см, в салоне транспортного средства он должен находиться в специальном автокресле с ремнями безопасности. Также запрещается перевозка детей ростом до 150 см на заднем сидении мопедов и мотоциклов.
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