Основные изменения, которые нужно знать водителю в 2024 году: список

Украинским водителям напомнили об основных изменениях, вступивших в силу с 1 января 2024 года.

В 2024 году для украинских водителей действует ряд новых изменений.

Среди них:

– Изменилось начисление пенсионного сбора при покупке нового автомобиля. Теперь процент начисления зависит от его стоимости: до 499 620 грн – 3%, до 878 120 грн – 4%, свыше 878 120 грн – 5% от стоимости ТС.

– С 1 января 2024 года территориальные сервисные центры МВД повысили стоимость своих административных услуг для автомобилистов. Выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (ранее – 26 грн), теоритический экзамен 250 грн, практический 420 грн (ранее – 13 грн), а регистрация и перерегистрация ТС – 350 грн (ранее – 200 грн).

Также следует знать об изменениях ПДД, которые вступили в действие еще с осени 2023 года:

- Необходимо включать ходовые огни вне города в любое время года (ранее было только в период с 1 октября по 1 мая).

- Изменена маркировка для учебных транспортных средств с «У» на «Н». Термин «Учбовий транспортний засіб» заменен на «Навчальний транспортний засіб».

- Кандидатам в водители разрешили сдавать теоритический экзамен без обязательной учебы в автошколе.

- Требования к перевозке детей в авто усилились. Если у ребенка рост до 150 см, в салоне транспортного средства он должен находиться в специальном автокресле с ремнями безопасности. Также запрещается перевозка детей ростом до 150 см на заднем сидении мопедов и мотоциклов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.