В Украине в 5 раз выросло количество перерегистраций авто по договору дарения

С начала апреля количество регистрационных операций в сервисных центрах МВД возросло на 42%.

Главный сервисный центр МВД сообщил, что в течение апреля этого года в сервисных центрах МВД наблюдается увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Эта услуга пользуется наибольшим спросом среди автовладельцев.

С начала апреля количество регистрационных операций выросло на 42%.

Отмечается, что было перерегистрировано 110 997 автомобилей по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта – 74 389.

Также значительно увеличилось количество перерегистраций транспортных средств по договору дарения. За первые три недели апреля было совершено 2564 таких операций, а за аналогичный период марта - 444.

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