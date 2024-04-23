Продавала неіснуючі товари: судитимуть жінку, яка ошукала понад 20 людей

Загальна сума, якою зловмисниця незаконно заволоділа, складає близько 40 тисяч гривень.

На Київщині судитимуть шахрайку, яка заволоділа коштам понад 20 осіб.

Як повідомила поліція Київської області жінка з 2022 року скоїла низку шахрайств та «реалізовувала» неіснуючі товари на одній з популярних платформ в Інтернет-мережі.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисниця публікувала оголошення, де розміщувала зображення та інформацію про товар, яку копіювала з інших джерел. Під час спілкування з майбутніми жертвами фігурантка детально описувала якість та характеристики товарів за привабливими цінами.

Головною умовою була часткова передплата на банківську картку зловмисниці. Після отримання грошей жінка блокувала повідомлення покупців.

Слідчі та оперативні підрозділи задокументували незаконні дії фігурантки та провели низку заходів, зокрема обшук, під час якого вилучили мобільний телефон з картками, які вона використовувала в злочинній діяльності.

Наразі, поліцейські налічують понад 20 фактів шахрайських дій та розшукали відповідну кількість потерпілих на всій території України. Загальна сума, якою зловмисниця незаконно заволоділа, складає близько 40 тисяч гривень. Перекази коштів від потерпілих коливались від 800 до 5 тисяч гривень.

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