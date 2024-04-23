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В Одесі ліквідували call-центр, який виманив у громадян Чехії 5,5 млн грн

16:40, 23 квітня 2024
Користуючись віртуальною телефонією з підміною номера, зловмисники дзвонили мешканцям Чехії та шахрайськими методами отримували доступ до рахунків.
В Одесі ліквідували call-центр, який виманив у громадян Чехії 5,5 млн грн
Фото: поліція
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В Одесі діяв шахрайський call-центр, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як стало відомо, організував оборудку 40-річний житель Дніпра, до якої в якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство громадян Чехії.  

Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.

Під час розмови вони вмовляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на свої рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

Фігурантам вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані кошти вони конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.

Кіберполіцейські встановили місцезнаходження й особи злочинців. Правоохронці провели 23 обшуки, в результаті яких затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. 

Слідчі оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.

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