Практика судів
  1. Суд інфо

Електронний суд: що робити, якщо не відображаються справи, які були зареєстровані до впровадження системи

11:37, 24 квітня 2024
Користувачам Електронного суду розповіли нюанс щодо відображення справ у системі.
Електронний суд: що робити, якщо не відображаються справи, які були зареєстровані до впровадження системи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, що робити, якщо у електронному суді не відображаються справи, які були зареєстровані в суді до початку функціонування системи. 

Справа, що була зареєстрована в суді через заяву електронного суду, надходить до кабінету користувача за його РНОКПП (раніше ІПН). У випадках реєстрації таких справ РНОКПП користувача заповнюється в картці учасника процесу автоматизованої системи документообігу суду (далі АСДС) автоматично з сертифіката ЕЦП/КЕП користувача.   

Для того, щоб в розділі «Мої справи» відображались справи користувача необхідно, щоб в карточці додаткових відомостей учасника процесу в АСДС у відповідному полі був внесений РНОКПП користувача.   

Для цього потрібно звернутись до суду з заявою, використовуючи шаблон «Заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді ( внесення РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи)» для того, щоб відповідальний працівник апарату суду вніс дані РНОКПП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять «клуб білого бізнесу», для якого спростять стосунки з податковою – Рада схвалила законопроект

Якщо підприємець відповідатиме критерію по рівню сплати податків і рівню заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним проводитися не буде.

Вищий антикорупційний суд буде розглядати справи одноособово, але не всі – Верховна Рада прийняла закон

Змінами до КПК передбачено, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється ВАКС колегіально у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого у справах про топ-корупцію.

Довіра до судової влади залишається низькою, за винятком ВАКС, а правоохоронці проводили обшуки без санкції суду – Звіт Держдепу США щодо України

У Звіті Бюро Державного департаменту США йдеться про проблеми із незалежністю судової системи в Україні та зі стеженням та обшуками без ухвали суду.

Особливості соціального захисту громадян України, які проживають за кордоном – позиція Верховного Суду

Верховний Суд роз’яснив особливості соціального захисту деяких громадян України, які перебувають за її межами.

Як перереєструвати авто на іншу особу пояснили в сервісному центрі МВС

Договір дарування можна оформити у сервісних центрах МВС при перереєстрації транспортного засобу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео