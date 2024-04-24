Електронний суд: що робити, якщо не відображаються справи, які були зареєстровані до впровадження системи

Користувачам Електронного суду розповіли нюанс щодо відображення справ у системі.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, що робити, якщо у електронному суді не відображаються справи, які були зареєстровані в суді до початку функціонування системи.

Справа, що була зареєстрована в суді через заяву електронного суду, надходить до кабінету користувача за його РНОКПП (раніше ІПН). У випадках реєстрації таких справ РНОКПП користувача заповнюється в картці учасника процесу автоматизованої системи документообігу суду (далі АСДС) автоматично з сертифіката ЕЦП/КЕП користувача.

Для того, щоб в розділі «Мої справи» відображались справи користувача необхідно, щоб в карточці додаткових відомостей учасника процесу в АСДС у відповідному полі був внесений РНОКПП користувача.

Для цього потрібно звернутись до суду з заявою, використовуючи шаблон «Заява про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді ( внесення РНОКПП до додаткових відомостей про учасника справи та надання доступу до електронної справи)» для того, щоб відповідальний працівник апарату суду вніс дані РНОКПП.

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