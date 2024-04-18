ВККС рекомендовала назначить на должность судьи шестерых победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с 7 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 18 апреля, ВККСУ в составе коллегий провела собеседования с 7 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

- Радановича Григорія Михайловича на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області;

- Лєскіну Ірину Євгенівну на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

- Ковтуна Володимира Миколайовича на посаду судді Господарського суду Сумської області;

- Чекулаєва Сергія Олександровича на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

- Максименка Дмитра Романовича на посаду судді Монастирищенського районного суду Черкаської області;

- Іщенко Олену Василівну на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова.

Відкладено проведення співбесіди з Костюком Едуардом Володимировичем.

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